Imola. Quasi duecento persone, più o meno come per il “capitano” della Lega Matteo Salvini, per accogliere la leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a inaugurare la sede del partito locale in piazza Gramsci (fa un po’ strano, ndr) a fianco del Bar Roma. Un’apparizione fugace perché arriva in ritardo a causa di un incidente in autostrada e deve subito ripartire per Forlì, ma abbastanza per raccogliere l’affetto dei suoi sostenitori che le fanno dono di un piccolo mazzo di rose e l’applaudono durante il brindisi con a fianco l’on. Galeazzo Bignami, responsabile regionale, Nicolas Vacchi che segue il circondario, e i sostenitori più accesi che le strappano alcuni selfie. Davanti ai giornalisti parla di uno dei classici temi della destra, l’immigrazione: “Chiedo che debba essere regolata e che siano fatti entrare solo quelli con permesso di soggiorno, non come faceva la sinistra che faceva entrare tutti,anche irregolari che poi sfruttavano le donne facendole prostituire e altri nel settore dello spaccio”.

C’è veramente poco tempo per il saluto della Meloni: “Sono contenta di essere venuta per farvi un augurio di un grande 2020 che può essere un anno di rinascita per le imprese e le famiglie di questa regione. Sono certa che faremo un’ottima campagna elettorale e l’anno che verrà si aprirà con una grande vittoria. Grazie per avere preparato nella sede il presepe, ci è caro il Natale tradizionale, del resto lo sapete, sono Giorgia, sono donna, sono cristiana…”, ironizza sul finire. Poi via, scortata dallo scrupoloso Bignami, piccolina senza tacchi.

(m.m.)