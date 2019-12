Imola. Uno studente minorenne è stato rapinato di 185 euro da un ragazzo, probabilmente maggiorenne, dall’aspetto minaccioso e corporatura robusta sulla via Emilia, davanti alla fermata autobus “Sabbioso” della linea 101, direzione di marcia Imola-Bologna martedì 17 dicembre nel pomeriggio.

Il minorenne ha avvisato la centrale del 112 e i carabinieri si sono messi alla ricerca del rapinatore, individuandolo mentre stava tornando nella sua abitazione di Imola, giusto in tempo per ottemperare a un obbligo di dimora dalle ore 20 alle ore 06 del mattino che aveva recentemente ricevuto dall’Autorità giudiziaria, come conseguenza dei suoi precedenti. Sottoposto a una perquisizione personale, il 18enne è stato trovato in possesso soltanto di 45 euro, perché gli altri soldi rubati al ragazzino li aveva spesi per comprare 12 grammi di hashish che si era nascosto negli indumenti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri che lo hanno denunciato per rapina.