La libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme ci propone una selezione di sette gialli assolutamente da leggere e non solo per gli appassionati del genere.

Friedrich Durrematt, La promessa, Adelphi

Un classico per superare le barriere del genere-Il più brillante dei commissari di Zurigo, al suo ultimo giorno prima della pensione: dovrà affrontare un caso terribile, che lo costringerà ad abbandonare la consueta logica, per fare in modo che sia la sorte ad aiutarlo..

Karin Slaughter, L’ultima vedova, Harper Collins

Karin Slaughter, autrice bestseller in tutto il mondo, riunisce i suoi protagonisti più amati, Will Trent e Sara Linton, in un affilato e tesissimo thriller pieno colpi di scena.

Sandrone Dazieri, La danza del gorilla, Rizzoli

A dieci anni dalla sua ultima apparizione, il Gorilla è tornato. “La figura che resta nella memoria è lui: il Gorilla. Duro e malinconico, scafato e smagato, solitario e sentimentale” – La Repubblica

Ian Manook, Heimaey, Fazi

Ian Manook, alias Patrick Manoukian, giornalista appassionato di viaggi e autore della amatissima trilogia Yeruldelgger, ci conduce alla selvaggia Islanda con un noir voltapagina mirabilmente orchestrato, ricco delle suggestioni dell’isola, geyser e vulcani.

Alex Beer, La donna in rosso, Edizioni E.O.

Una nuova appassionante indagine dell’ispettore Emmerich nella Vienna in rovina all’indomani della Prima Guerra Mondiale.

Patrick Fogli, Il signore delle maschere, Mondadori

Dall’autore premio Scerbanenco 2018, una nuova entusiasmante prova di bravura, un thriller giocato su più livelli, sui temi dell’identità in un’era sempre più “liquida”.“Ne Il signore delle maschere, una storia convulsa, allucinata, fittissima di colpi di scena, i sogni diventano realtà” – Robinson

Frank Thilliez, Il manoscritto, Fazi

Franck Thilliez, maestro del giallo francese, proprio come la protagonista del Manoscritto, conduce il lettore in un labirinto perfetto, giocando con i temi del doppio e della memoria, donando al letto re un nuovo mistero subito dopo averne svelato un altro. Un autore degnissimo della collana Darkside di Fazi!