Questi tempi, trovo che manchino di un vero pensiero forte! Di quel tessuto connettivo che, astraendoci, ci spinga, in un comporre prima delle note, quando l’orchestra non è ancora pronta, ad oltrepassare la punta del nostro naso. Ma dove sono i leader carismatici al servizio del prossimo per un domani migliore? Coloro che, investiti di ogni futuro, lottino, per la sacralità del rispetto alla vita, a ristabilire una convivenza laica, pacifica ed etica? Oggi, tutt’al più, ci sono effetti virali… Malattie programmate che contagiano e stratificano l’impalpabile! Creano dipendenza e uno spirito di falsa potenza.

(Sante Boldrini)