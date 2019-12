Castel San Pietro Terme (BO). E’ stata una bella festa, con la partecipazione degli artisti e di tanti cittadini, l’inaugurazione della mostra “Arte e creatività”, che offre un vasto panorama della produzione artistica del territorio nelle accoglienti sale espositive del Cassero teatro comunale. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi e Amedeo Martini, il presidente del Circolo artistico di Castel San Pietro Terme che ha collaborato con Pro Loco per l’organizzazione della mostra, inserita all’interno della programmazione di Castèlanadèl 2019.

La mostra, giunta alla 30ª edizione, rimarrà aperta al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2020 compresa, nei giorni feriali alle ore 17-19; e nei festivi alle ore 10-12 e 17-19.

Ogni anno sono sempre numerose le richieste per partecipare a questa iniziativa, molto apprezzata da cittadini e visitatori. In questa edizione sono 87 gli artisti che espongono, in gran parte castellani, ognuno dei quali presenta un’opera di pittura, scultura, collage o altro.