Imola. Il comitato “Restaurosservanza” organizza per giovedì 26 dicembre, ore 20.30, nella chiesa dell’Osservanza (via Vneturini 2) a Imola un “Concerto di Natale” con la Corale “L. Perosi”. Ingresso a offerta libera in favore di “Restaurosservanza Onlus”.