Imola. Partiranno nei primi mesi del 2020, con la stima di concluderli entro giugno, i lavori di manutenzione straordinaria su Ca’ Vaina per un importo complessivo di 90mila euro affidati a Area Blu. Il Commissario prefettizio Nicola Izzo ha approvato, con funzioni di giunta, la delibera per “il progetto di fattibilità tecnico economica” affidato ad Area Blu.

I lavori consistono, sostanzialmente, in interventi agli impianti elettrico, di raffrescamento e di sollevamento, al fine di ottenere le dichiarazioni di conformità; in altri finalizzati all’ottenimento della certificazione di idoneità statica (gli edifici sono stati costruiti prima della normativa che ne prevede l’obbligatorietà) ed infine nella realizzazione di un nuovo parapetto per le scale interne di collegamento fra piano terra e primo piano e nell’installazione di un nuovo corrimano nella scala di servizio a chiocciola.

Durante le opere, i gruppi musicali di giovani e meno giovani per quanto possibile potranno usufruire delle aule della scuola di musica Vassura – Baroncini.

Infatti, a partire da lunedì 13 gennaio e fino a venerdì 15 maggio saranno a disposizione due locali da adibire a sala prove che potranno essere noleggiati da gruppi e singoli musicisti. Il periodo e la disponibilità degli spazi sono stati studiati nel rispetto delle attività della scuola. Per far conoscere gli spazi e le dotazioni tecniche è previsto un Open Day di presentazione nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020 dalle 20 alle 22, in occasione del quale sarà già possibile accogliere le prime prenotazioni. Gli spazi che la Nuova Scuola di Musica mette a disposizione saranno allestiti con due amplificatori da chitarra, un amplificatore da basso, una batteria e due microfoni voce. Sarà inoltre sempre presente un tecnico di riferimento per il supporto e l’utilizzo delle apparecchiature.

I giovani musicisti e le band imolesi potranno usufruire del noleggio delle sale in orario serale, dalle ore 21 alle ore 23, tutte le sere dal lunedì al venerdì. Le sale a disposizione saranno due nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, mentre sarà disponibile un solo spazio nelle giornate di lunedì e mercoledì, per esigenze legate alla programmazione della scuola.

Per usufruire delle sale prove è necessaria una prenotazione. Sarà possibile prenotare gli spazi nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 e il sabato dalle 15 alle 18.

Il costo del noleggio di una sala prove è di 25 euro per 2 ore. Il pagamento della quota deve essere effettuato contestualmente alla prenotazione, ragione per cui non sarà possibile prenotare telefonicamente. Al momento della prenotazione della sala sarà consegnato ai richiedenti un vademecum con le norme di utilizzo degli spazi e tutte le informazioni utili.

In questo particolare momento di chiusura dell’Informagiovani si comunica infine che la Younger Card verrà distribuita dalla segreteria della Nuova Scuola di Musica.

Per informazioni: Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini in via Fratelli Bandiera, 19 – Imola 0542 602470 – sc.musica@comune.imola.bo.it