Castel San Pietro (Bo). Lunedì 30 dicembre alle 17,30 torna “Abbraccio alla Città”, un momento di ritrovo e auguri per il nuovo anno con tutte le associazioni e i cittadini, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo è in piazza XX Settembre. I partecipanti si prenderanno per mano e, disponendosi in cerchio lungo le strade che circondano la piazza, daranno un grande abbraccio augurale alla città. Subito dopo interverranno e faranno gli auguri le autorità civili e gli esponenti delle diverse comunità religiose (cattolica, greco-ortodossa, islamica). Interverrà anche il vescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi.

La manifestazione, che si tiene per il quarto anno, è inserita nel programma di Castèlanadèl 2019.

Info sul programma di Castèlanadèl 2018-19: Associazione turistica Pro Loco 051 6951379 – sito del Comune www.cspietro.it, sito di Pro Loco www.prolococastelsanpietroterme.it, pagine Facebook del Comune www.facebook.com/cspietro/ e Prolococastelsanpietro Terme.