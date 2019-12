Imola. Come di consueto la splendida cornice della Rocca Sforzesca farà da sfondo alla veglia di Capodanno. A partire dalle 23 di martedì 31 dicembre presso il piazzale Giovanni dalle Bande Nere sarà possibile attendere insieme la mezzanotte sulle note di un entusiasmante DjSet.

L’arrivo del nuovo anno sarà poi salutato dal tradizionale spettacolo pirotecnico che dai bastioni della Rocca Sforzesca illuminerà la notte di Capodanno affascinandoci con le suggestioni e i colori dei fuochi d’artificio.

Lo spettacolo di quest’anno si intitola “Selena, incanti di Luna” ed è dedicato alla regina degli astri, compagna per eccellenza di chi veglia e musa ispiratrice di poeti, musicisti e artisti.

Da sempre la Luna ha illuminato gli sguardi sognanti di milioni di innamorati. Da sempre rappresenta una compagnia silente e rassicurante nel cielo. A lei e alla sua conquista avvenuta nel 1969 questo spettacolo è dedicato e ispirato. Un viaggio dal sapore romantico e onirico attraverso le più celebri opere musicali dedicate alla Luna. Un racconto ispirato da poesie e liriche che alla luna da sempre poeti e scrittori hanno dedicato. Un crescendo di emozioni e suggestioni per cercare di trasformare in musica, luce e parole il fascino misterioso ed inspiegabile della signora del cielo che da sempre ci guida, emoziona e ispira.

Lo spettacolo, realizzato dalla ditta Parente Fireworks, avrà una durata di circa 18/20 minuti e sarà suddiviso in più scene, nelle quali si alterneranno musica, brevi parti recitate e fuochi d’artificio.

Ingresso gratuito. Non è consentito entrare nell’area con bottiglie di vetro, spray urticanti, botti e petardi.

L’accesso al Piazzale Giovanni dalle Bande Nere e all’area della Rocca per la serata del 31 dicembre sarà consentito esclusivamente ai pedoni.

I varchi di accesso pedonale saranno posizionati sui principali imbocchi del piazzale, presso viale Saffi, via Saragozza, via Garibaldi e da via Caterina Sforza.

Presso i varchi di accesso saranno effettuati controlli per escludere la presenza di bottiglie in vetro, spray urticanti, botti e petardi. Si consiglia pertanto a tutti i partecipanti di raggiungere il piazzale con congruo anticipo, in modo da agevolare le operazioni di controllo e non creare ingorghi presso i punti di accesso. Vi ricordiamo che a partire dalle ore 23.00 sarà possibile intrattenersi con un grande DjSet che vi terrà compagnia fino allo spettacolo pirotecnico.

Si ricorda infine a tutti i partecipanti che è possibile parcheggiare solo nelle aree consentite e si consiglia di valutare in anticipo i tempi necessari agli spostamenti.

In vista dell’arrivo del 2020, il Commissario al Comune di Imola Nicola Izzo, congiuntamente ai Sub Commissari Sandra Pellegrino e Domenico Miceli, formula a tutta la comunità imolese i migliori auguri di un felice anno nuovo.

“Serenità, prosperità e fiducia nel futuro ci accompagnino nel cammino del prossimo anno” è l’augurio del Commissario Izzo.