Imola. In seguito alla rottura di una condotta dell’acquedotto posta all’intersezione tra le vie Cavour e Appia, nel centro città, dal tardo pomeriggio del 30 dicembre Hera è al lavoro sul posto, per riparare il danno. La rottura è occulta per cui non ci sono segni evidenti di fuoriuscita di acqua.

Per l’esecuzione dell’intervento è stato necessario, dalle 18, chiudere al traffico veicolare la via Cavour all’altezza dell’incrocio con la via Appia. Pertanto, la Polizia Municipale ha predisposto una prechiusura all’altezza dell’intersezione tra le vie Cavour e Orsini, che obbliga i veicoli in transito sulla via Cavour a svoltare a sinistra nella via Orsini con direzione verso via Carducci. Rimane invece invariata la circolazione sulla via Appia, per i veicoli autorizzati.

I lavori di scavo e di riparazione termineranno, salvo inconvenienti, entro la tarda serata di oggi, con contestuale riapertura al traffico della via Cavour per il 31 dicembre mattina. Scusandosi per il disagio arrecato, si ricorda che per informazioni è a disposizione il Pronto Intervento Hera al numero 800.713.900 per le segnalazioni di rotture e guasti alle reti idriche.