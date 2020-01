Castel San Pietro Terme (BO). Con Natale e Capodanno alle Spalle, non sono però finiti gli eventi di queste festività. Castèlanadèl 2019-20 chiuderà il sipario con i tradizionali momenti di festa per i bambini e le famiglie del Comune di Castel San Pietro Terme in occasione dell’Epifania.

Befana in piazza

La mattina di lunedì 6 gennaio la Befana arriverà in piazza XX Settembre. Alle ore 9,30, stanca dopo una notte trascorsa a volare sulla sua scopa, sarà accompagnata in ambulanza dai volontari dell’Associazione Volontari Pubblica Assistenza e Protezione Civile onlus di Castel San Pietro Terme e, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Castel San Pietro Terme, distribuirà calze in omaggio ai bambini fino alle 12. La manifestazione si tiene con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco.

Presepe vivente in piazza

Sempre in piazza XX Settembre, lunedì 6 alle ore 10,30 i bambini saranno protagonisti della rappresentazione del presepe vivente, con l’arrivo dei Re Magi a cavallo. L’iniziativa è a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Befana ad Osteria Grande

Grande festa della Befana alla Bocciofila di Osteria Grande (viale Broccoli 60), organizzata dai volontari della Polisportiva di Osteria Grande. L’appuntamento è alle ore 15. Ci saranno la premiazione del concorso di presepi a cura della Parrocchia di Osteria Grande, intrattenimento per tutti i bambini, e al termine la Befana distribuirà la calza omaggio a tutti i bambini, a cura della Polisportiva di Osteria Grande.