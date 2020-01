Un acceso “testa a testa” che scalderà gli animi dei faentini: si tratta dei due appuntamenti del 4 e del 5 gennaio rispettivamente con il movimento delle Sardine e il leader della Lega Matteo Salvini.

Si comincia quindi il 4 gennaio. alle ore 17.30, in piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza: si stima una presenza di oltre 6000 Sardine, che verranno “salutate” da esponenti della vita politica e culturale della città tra cui Cristiano Cavina. Durante il pomeriggio verrà raccolto del cibo in favore della Caritas.

A seguire, il 5 gennaio Matteo Salvini giungerà a Faenza verso le ore 15; ad accoglierlo Andrea Liverani, capolista della Lega per la provincia di Ravenna. Il leader della Lega visiterà gli stand dei Rioni presenti in piazza del Popolo in occasione della concomitante “Nott’ de Bisò”, saluterà i capirioni e il Gruppo municipale e incontrerà alcuni commercianti del luogo nelle loro attività; dopodichè, sempre in piazza della Libertà alle 16.30 Salvini saluterà i cittadini faentini assieme ad Andrea Liverani, i tre candidati della Lega della provincia di Ravenna e l’on. Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna.

(Annalaura Matatia)