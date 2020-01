Imola. Si parlerà di presente futuro della Sanità pubblica regionale e metropolitana nel confronto pubblico organizzato dall’associazione “Noi Imola” lunedì 13 gennaio alle ore 20,45 al Centro Sociale La Stalla di Imola.

All’iniziativa, in rappresentanza di due schieramenti opposti, hanno aderito i candidati per il Consiglio Regionale: Romano Linguerri (lista Bonaccini presidente) e Daniele Marchetti (lista Lega – Borgonzoni presidente).

“La nostra associazione – spiega il presidente di Noi Imola Roberto Merli – ha ritenuto interessante organizzare questo confronto, per approfondire il tema della Sanità pubblica con candidati del nostro territorio che rappresentano le due maggiori forze in campo. Come già fatto durante le scorse elezioni comunali, vogliamo offrire ai cittadini un momento di discussione e comprensione su un argomento così delicato e complesso, partendo dal bilancio di quattro anni di collaborazione tra Imola e Bologna e arrivando a tracciare quale futuro è previsto per la nostra Azienda Sanitaria”.

Molti i temi in discussione nella serata, moderata da Giorgio Conti della redazione di Radio Bruno: dalle liste di attesa alle Case della Salute, fino ai rapporti tra gli ospedali minori e quelli di eccellenza.

(v.m.)