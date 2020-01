Imola. Dal 7 al 31 gennaio 2020 potranno essere inoltrate le domande di iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria per l’anno scolastico 2020-2021. L’obbligo scolastico si rivolge ai bambini nati nel 2014 che dovranno obbligatoriamente frequentare la scuola primaria nell’anno scolastico 2020-2021, mentre i bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2015 potranno frequentare la scuola primaria nell’anno scolastico 2020-2021.

Per quanto invece riguarda gli alunni attualmente frequentanti la 5a classe della scuola primaria dovranno obbligatoriamente essere iscritti alla scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020-2021.

Le domande, precisa l’amministrazione comunale, andranno inoltrate on line con le seguenti modalità. Per la scuole statali esclusivamente on-line tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it mentre per le Scuole paritarie San Giovanni Bosco tramite il sito www.ilbosco.net. Per queste ultime l’ammissione alle scuole paritarie San Giovanni Bosco segue i criteri indicati Piano dell’offerta formativa

Gli Istituti comprensivi statali offrono un servizio di supporto per la presentazione delle domande di iscrizione. Le prenotazioni possono essere effettuate (dal 16 dicembre scorso) telefonando alla segreteria della scuola prescelta.

Maggiori informazioni riguardanti lo stradario di appartenenza degli studenti sono reperibili sul sito web del comune di Imola.

(c.g.)