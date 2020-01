Imola. Il supermercato Famila in via Pirandello è stato chiuso per tutta la mattinata dell’8 gennaio suscitando le domande dei tanti clienti e delle persone che sono passate da quelle parti. L’argomento è finito pure su Facebook.

Si tratta purtroppo di una chiusura per lutto come indicato in un cartello, apprezzabile da parte della direzione, dovuta alla scomparsa del giovane figlio di un dipendente. I battenti sono quindi stati chiusi per consentire ai colleghi di recarsi ai funerali. Ai genitori e ai familiari le più sentite condoglianze della redazione.