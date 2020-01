Imola. Gran movimento in città della Lega Nord che fa approdare a Imola la candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni venerdì 10 per una cena, ore 20 al Molino Rosso. Mentre per il giorno dopo, sabato 11 sembra vicino un ritorno di Matteo Salvini che è annunciato in città nella mattinata.

Di conseguenza mobilitazione delle Sardine imolesi che annunciano per la mattinata dell’11 una presenza in piazza, dalle 10.15 nel Centro cittadino e piazza Gramsci. Quindi un nuovo testa a testa dopo quello dei giorni scorsi a Faenza.