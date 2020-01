Mordano. I carabinieri hanno denunciato un automobilista per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, 45enne nato in Albania, è stato denunciato perché durante un controllo del territorio che i militari dell’Arma stavano effettuando nel centro del paese della Bassa, è stato trovato in possesso di un coltello, nascosto nel porta oggetti della portiera anteriore, accanto al sedile di guida di una Skoda Fabia che aveva parcheggiato davanti a un’agenzia di assicurazioni.

Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri.