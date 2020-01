Faenza. Al ristorante pizzeria “La Tana del Lupo” di Faenza, comincia il nuovo calendario di eventi 2020.

Prima data quella di venerdì prossimo, 17 gennaio 2020 con “The talent scout”. Dalle 20.30, nel salone del noto locale sulla Via Emilia, si esibiranno una quindicina di “affamati” concorrenti, alle prese con cinque minuti in cui dovranno dimostrare tutta la loro abilità. Ci saranno noti sosia, barzellettieri, cantanti e ballerini, che proveranno a convincere un’indomita giuria, composta da tre tecnici, ad assegnare quanti più punti possibili. Ai primi tre partecipanti, in palio diversi premi messi a disposizione dalla gestione de “La Tana Del Lupo”.

A presentare l’evento, il noto showman Simone Merini, attore e presentatore, con alle spalle diverse collaborazioni in televisione con Bonolis e Mike Bongiorno. Merini, allieterà il pubblico con le sue originali imitazioni che lo hanno reso celebre in zona.