Imola. “Strategie Bilancio sociale come opportunità di sviluppo delle attività istituzionali degli enti nonprofit e delle imprese sociali nella comunità” è il tema al centro di un convegno organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per mercoledì 15 gennaio, ore 17, a Palazzo Sersanti. Interverranno i professori Giuseppe Torluccio, professore ordinario del dipartimento di Scienze aziendali dell’università di Bologna, coordinatore del corso di Laurea magistrale in Finanza, intermediari e mercati, e Claudio Travaglini, professore ordinario del dipartimento di Scienze aziendali dell’università di Bologna.