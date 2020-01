Faenza. Oltre ad ospitare da poco diverse attività culturali e di svago, il neo ristrutturato complesso Faventia Sales è sede anche dei corsi di Infermieristica e di Logopedia dell’Università di Bologna, e questo grazie alla convenzione Ausl-Alma Mater Studiorum (Polo di Bologna unito alle sedi distaccate di Faenza, Forlì, Cesena e Rimini).

Una convenzione dai grandi numeri: nelle 4 sedi ci sono rispettivamente 75 posti a Faenza, 70 a Forlì, 80 a Cesena e 100 a Rimini ( per il solo corso di laurea in infermieristica), oltre ai corsi di laurea in logopedia, tecnico di radiologia, ostetricia e ginecologia e altre professioni sanitarie.

In particolare, nella sede di Faenza il corso di Infermieristica ha un potenziale formativo di 140 studenti per il primo e il secondo anno, mentre di 120 per il terzo; gli studenti del corso di Logopedia sono invece 47(11 al primo anno, 18 al secondo e 18 al terzo), mentre per quanto riguarda le aule didattiche,esse sono in tutto 4 (tre di Logopedia e una di Infermieristica da circa 150 posti l’una), ed invece negli spazi comuni sono presenti un’aula studio con alcuni pc e una piccola libreria, oltre all’aula di informatica con 25 postazioni pc e 20 posti per le lezioni frontali o i lavori di gruppo. I laboratori nuovi per le attività pratiche sono infine due ( per infermieristica e logopedia, con manichini ad alta fedeltà di riproduzione).

Sempre grazie a questa convenzione gli studenti potranno anche svolgere tirocini clinici seguiti da un tutor, e- oltre a ciò- è importante dire che la novità di questo imminente nuovo anno Accademico 2020/2021 sono i nuovi Master per le professioni sanitarie .

(Annalaura Matatia)