Castel Guelfo. Infortunio sul lavoro in un’azienda di autotrasporti in via dell’Artigianato, dove alle 10 circa, un 57enne italiano è rimasto ferito mentre stava pilotando un muletto per conto di una cooperativa logistica incaricata del carico/scarico delle merci.

Il 57enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in “codice due”. Per fortuna, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri