Tre medaglie per Usil Imola al campionato italiano assoluto di lotta. Con un oro andato a Mirco Minguzzi, neo campione italiano di lotta. Per i molteplici impegni in vista delle Olimpiadi di Tokyo che si terranno proprio quest’anno, il campionato è stato anticipato a gennaio e la vittoria assoluta conteneva anche il pass per gli imminenti impegni con le Ranking Series a Roma, l’Europeo senior di febbraio sempre a Roma e le due gare di qualificazione Olimpica di Budapest a marzo.

Un ricco bottino che si è portato a casa l’imolese Mirco Minguzzi grazie al titolo di campione italiano assoluto 2020 della 117ª edizione del campionato di lotta greco romana. Ma quella d’oro di “Minguzzino” negli 87 kg non è stata l’unica medaglia firmata Usil: fra gli oltre 300 atleti da tutta Italian che hanno lottato per gli stili greco romana e libero sulle materassine del PalaPellicone romano, Alex Bertinazzi ha guadagnato l’argento nella lotta greco romana 67 kg, mentre Gianluca Coletti ha portato a casa il bronzo nello stile libero 65 kg. Per la società di lotta imolese ha gareggiato anche Simone Gironda, quinto negli 87 kg.

Dopo questo buono avvio di stagione come squadra, ora Usil si ferma (ma solo metaforicamente) a tifare per il giovane Minguzzi, che consecutivamente a questo risultato potrà partecipare alle qualificazioni olimpiche.