Imola. Il comitato “Vediamoci chiaro” ci ha provato a mettere a confronto in un incontro dal titolo “Quali proposte per l’ambiente?” tutti i sette candidati alla presidenza dell’Emilia Romagna (in vista delle elezioni del 26 gennaio) il 16 gennaio alle 18 all’hotel Molino Rosso invitando tutti i cittadini a partecipare. Ad oggi non ci è riuscito per la mancanza dei due principali competitor: Stefano Bonaccini del centrosinistra a trazione civica ha detto che non riuscirà ad esserci perché aveva già in agenda una giornata fitta di impegni, ma che farà il possibile per mandare un candidato delle liste a lui alleate, mentre nessuna risposta è arrivata dalla segreteria della candidata del centrodestra a trazione leghista Lucia Borgonzoni.

Hanno confermato invece la loro partecipazione gli altri cinque: Simone Benini del Movimento 5 stelle, Marta Collot di Potere al Popolo, Stefano Lugli dell’Altra Emilia Romagna, Patrizia Bergamini del Partito comunista e Domenico Battagli del M3v. Ecco le quattro domande che verranno poste a tutti i presenti.