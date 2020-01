Imola. Casa Piani è pronta per iniziare il 2020 celebrando i suoi 30 anni. A partire da lunedì 20 gennaio 2020 (data storica dell’inaugurazione di Casa Piani) dalle 17 con apertura straordinaria della biblioteca fino alle 18.30, cominceranno ufficialmente i festeggiamenti che proseguiranno poi per tutto l’anno con una serie di iniziative.

Era il 20 gennaio del 1990 quando la città di Imola si apprestava a inaugurare la nuova sede della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale, quella che nel giro di pochissimi anni sarebbe diventata una delle realtà più significative d’Italia nell’ambito delle biblioteche rivolte ai giovani.

La storia di questa biblioteca, raccontata ai bambini nel corso di questi anni, appare come una bellissima fiaba: un’antica famiglia imolese, la famiglia Piani, regala al Comune di Imola all’ inizio degli anni ‘60 l’elegante palazzina settecentesca dove ha abitato, situata nel centro storico proprio accanto al complesso di San Francesco, sede della Biblioteca comunale per ampliarla.

Grazie a un’amministrazione particolarmente attenta ai temi dell’infanzia, la palazzina viene accuratamente ristrutturata e arredata, aprendo alla città un’intera biblioteca dedicata ai bambini e ai ragazzi da 0 ai 14 anni e diventando fin da subito un punto di riferimento non solo territoriale ma anche nazionale, anticipando di parecchi anni quella attenzione e diffusione dei servizi bibliotecari per ragazzi che si sviluppò in seguito tra le amministrazioni pubbliche anche grazie al “Manifesto Unesco delle biblioteche pubbliche” del 1994. La riconoscibilità dell’edificio, la piacevolezza degli ambienti, l’organizzazione degli spazi, la ricchezza della dotazione, hanno contribuito, nel corso di questi 30 anni, a donarle una forte identità.

Ma la storia di questa biblioteca per ragazzi è ancora più antica e vanta una consolidata tradizione: infatti fin dal 1961 e fino al 1989 presso la Biblioteca comunale è già presente e molto attiva la Biblioteca-Giardino per l’infanzia. All’interno del suo prezioso patrimonio troviamo libri storici per bambini degli anni ’20, acquisizioni della allora Biblioteca circolante “Andrea Ponti”.

Con la nuova sede, la Sezione ragazzi diventa fortemente innovativa sia per l’organizzazione degli spazi tra cui uno spazio gioco e uno spazio prescolare, sia per le attività complementari ai libri e alla lettura. Diversi servizi sono stati pensati per integrarsi in modo da offrire ai bambini e ai ragazzi esperienze su tanti livelli e diverse opportunità di comunicazione e socializzazione, con una attenta diversificazione delle fasce d’età. A cominciare dall’importante lavoro quotidiano di promozione dei libri e della lettura, moltissime sono state le attività che si sono susseguite in questi anni e che hanno caratterizzato Casa Piani: incontri con autori e illustratori, letture animate, mostre bibliografiche e iconografiche, spettacoli, laboratori del libro, laboratori artistici, giochi e tornei nello spazio gioco e il tanto atteso calendario quadrimestrale delle proposte estive. Anche le biblioteche di Sasso Morelli, Sesto Imolese, Ponticelli e Pippi Calzelunghe insieme con la biblioteca scolastica Book City sono spesso coinvolte nell’organizzazione degli eventi per ragazzi di Casa Piani.

Lunedì 20 gennaio la Biblioteca ragazzi aspetterà i bambini e le bambine alle ore 17.00 davanti alle sue vetrine, in via Emilia 88 con sorprese e letture in compagnia dell’attore e narratore Alfonso Cuccurullo. Un piccolo omaggio verrà distribuito alle famiglie presenti. Non è richiesta la prenotazione ma, per motivi di sicurezza, i posti saranno limitati.

A partire da questa data la biblioteca inizierà a raccogliere i pensieri, le riflessioni e i ricordi su Casa Piani che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e tutti gli adulti che vorranno, potranno lasciare, che saranno condivisi con la città in un evento pubblico che sarà organizzato nel corso dell’anno.