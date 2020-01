Massa Lombarda (RA). Tornano le celebrazioni del Patrono della città di Massa Lombarda, con un calendario organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Forum delle associazioni: arte, musica, spettacoli, divertimenti, gastronomia e fiera mercato.

Nell’ambito delle iniziative, dal 24 al 26 gennaio, si terrà la seconda edizione dell’evento “Mattoncini in Massa”, organizzato dall’Avis, in collaborazione con il Comune. Presso la sala Zaccaria Facchini (via Saffi 4) esposizione di una città fatta di mattoncini e di altre opere su teni vari. Orari di apertura: venerdì 24 dalle 14 alle 19; sabato 25 dalle 10 alle 19; domenica 26 dalle 10 alle 19.

Domenica 26, dalle ore 14, animazione e giochi per bambini “Esprimi la tua fantasia giocando con i mattoncini sfusi”. Nell’ambito di “Mattoncini in Massa” si svolgerà il concorso ad iscrizione gratuita “La casa che vorrei”: costruisci con la tua fantasia una casa con i tuoi mattoncini, verranno premiate le opere più originali. Con tutte le creazioni verrà poi creata una città.

Per regolamento ed iscrizioni: Tel. 340.2320902 (Daniele) – pagina facebook “Mattoncini in Massa” – mattoncini4fun@gmail.com. Iscrizioni entro il 19 gennaio. Premiazione domenica 26 alle ore 18.