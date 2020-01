Imola. Anche il Movimento 5 stelle fa giungere a Imola il 16 gennaio il proprio candidato presidente per l’Emilia Romagna, in vista delle elezioni del 26 gennaio, Simone Benini, che sarà a cena con sostenitori pentastellati e candidati alle regionali al centro sociale Zolino alle 20. Durante la cena, ci saranno gli interventi di Benini e dei candidati per viale Aldo Moro, fra i quali Daniele Baraccani che durante l’ultimo mandato da sindaco di Daniele Manca era consigliere comunale di opposizione per i grillini.

Prenderanno la parola, anche per tentare di rilanciare il M5s verso le elezioni amministrative della prossima primavera dopo le dimissioni dell’ex sindaca Manuela Sangiorgi che dopo essere stata eletta a prima cittadina dal Movimento ora è diventata una fan della Lega, pure gli ex assessori Patrik Cavina che ricopriva pure il ruolo di vicesindaco, Claudia Resta e Claudio Frati che sono tutti rimasti nel Movimento nel quale si sono spesi fin dalla sua nascita in riva al Santerno.