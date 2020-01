Il 2019 è stato un anno importante per Citroën. È stato l’anno del centenario, e anche un anno di grandi conferme evidenziate da un trend positivo: il brand Citroën è infatti cresciuto sul mercato italiano, anche grazie a modelli di successo come la C3.

L’anno del centenario è stato celebrato con tantissime sorprese: al grande raduno del Salone Retromobile 2019 di Parigi, Citroën si è presentata con uno stand di oltre 1000 metri quadrati e trenta modelli che hanno fatto la storia del brand, divisi in veicoli di serie, concept-car e racing-car. Contestualmente all’evento è stato anche pubblicato un catalogo speciale da collezione, per conoscere e approfondire la storia dei modelli in esposizione.

Nell’anno del centenario non poteva mancare la presentazione di nuovi veicoli. Citroën ha festeggiato i suoi cento anni proiettandosi nel futuro, e per questo motivo a Ginevra e a Parigi sono state presentate due nuove concept-car, espressione dell’idea di mobilità urbana e ultra-comfort di Citroën.

Citroën e gruppo PSA in Italia

Con oltre novantamila immatricolazioni e una crescita del 3,4%, il ruolo di Citroën sul mercato italiano nell’ultimo anno è stato importante. Il gruppo PSA, di cui Citroën fa parte, in Italia ha raggiunto una quota di mercato vicina al 16%, con un guadagno di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente. Le immatricolazioni per i veicoli del gruppo PSA hanno superato le trecentomila unità, consolidando il ruolo del gruppo sul mercato italiano.

Per quanto riguarda Citroën, la grande protagonista di questo trend positivo è sicuramente la Citroën C3, uno dei best seller della casa francese con oltre 40.000 immatricolazioni durante l’anno del centenario. Buona parte del successo di Citroën per il 2019 è senza dubbio merito suo.

City car di successo: la Citroën C3

La Citroën C3 è una city car dal design accattivante ed elegante, bella da vedere, spaziosa ed estremamente comoda. I marchi di fabbrica della Citroën ci sono tutti: dall’Airbump a protezione delle portiere, alle trentatré combinazioni di colori che evidenziano la volontà di offrire una gamma di soluzioni che possa accontentare ogni cliente, non solo dal punto di vista estetico ma anche per quello che concerne le diverse possibilità nel campo delle motorizzazioni. Per conoscere i diversi allestimenti su questa vettura è possibile consultare la scheda tecnica della Citroen C3 su Quattroruote ad esempio, così da restare aggiornati sulle tante novità e sui dettagli relativi a questa automobile che sembra piacere molto anche agli italiani.

Le C3 immatricolate in Italia nel 2019 sono state 41.646, un numero che ha permesso a questa vettura di entrare nella top 10 assoluta delle automobili più vendute in Italia. Analizzando più nel dettaglio i dati relativi alle Segmento B, troviamo la Citroën C3 addirittura sul podio, così come succede anche nella classifica dei modelli a benzina e delle berline, a conferma di un successo che ha trainato l’intero brand Citroën, che si è posizionato a sua volta, tra le dieci marche di automobili più acquistate dagli italiani.