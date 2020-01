Imola. Cefla sotto attacco da virus informatico. Nella giornata di domenica 12 gennaio nei server di Cefla è stato rilevato un ransomware che ha reso inaccessibili i dati dei sistemi aziendali. Sono ancora in corso le procedure di sicurezza, attivate tempestivamente nel rispetto dei protocolli da tempo operativi, grazie ai quali Cefla può assicurare la capacità di ripristino dei backup al 100%.

A scopo precauzionale sono stati spenti tutti i server e sono state avviate approfondite verifiche sistematiche di ogni apparecchiatura, al fine di verificare eventuali effetti del virus e di eliminare in modo radicale la minaccia.

“Stiamo analizzando e monitorando attentamente e costantemente la situazione. Una volta terminati gli accertamenti e messi in sicurezza i singoli pc e i server, procederemo a riattivare i sistemi. Al momento non ci sono le condizioni per indicare quando sarà completato il riavvio di tutti i servizi”, dichiara Gianmaria Balducci, presidente di Cefla società cooperativa.