Bologna. Ora anche il Comune di Napoli ha la Carta sui riders e sulla gig economy.

“Sono felice che l’esperienza della ”Carta dei diritti fondamentali del

lavoro digitale nel contesto urbano” promossa dal Comune di Bologna,

insieme a Riders Union, alle organizzazioni sindacali confederali di CGIL

CISL e UIL e dalle piattaforme di food delivery che l’hanno sottoscritta

(Mymenu, Sgnam, Domino’s Pizza) sia stata fonte di ispirazione anche per le

altre città. Si sta aprendo una nuova strada sulla via della tutela dei

diritti dei lavoratori nell’economia degli algoritmi: quella delle città e

della contrattazione metropolitana.

I principali ostacoli che abbiamo dovuto superare prima di arrivare a

negoziare e firmare un testo condiviso, era la possibilità stessa di poter

intervenire. Che titolo ha un Comune per intervenire nella regolazione

dell’economia degli algoritmi della gig-economy? Le strade. Le nostre

strade sono il luogo dove questi lavoratori, in larga parte giovani,

esercitano la prestazione lavorativa. Se così è, allora è nostro diritto,

anzi, è nostro dovere tutelare i cittadini rispetto al fatto che il lavoro

che viene svolto nelle nostre strade sia regolare, sicuro, previsto di

tutele as sicurative e previdenziali e retribuito in conformità ai contratti

collettivi nazionali. Altrimenti di questi tipi di lavori precari ed

insicuri nelle nostre città possiamo anche farne a meno. Non riguarda solo

i riders o i lavoratori della gig economy: è una battaglia sulla cultura

del lavoro digitale nel nostro Paese. Non si tratta di fermare la crescita

dell’economia digitale. Vogliamo promuoverne uno sviluppo equo e

sostenibile, senza la “fuga dalla subordinazione“ e senza arretramenti sui

diritti dei lavoratori.

La strada da percorrere è nuova ed in parte inesplorata: pedaliamo insieme

per estendere questo modello alle altre città! Questa è la strada del

futuro: la contrattazione metropolitana di secondo livello. Una

contrattazione integrativa rispetto alla contrattazione nazionale che

bisogna far rispettare, in cui ogni città cerca di fare del proprio meglio

per orientare un modello produttivo non solo alla ricerca del profitto, ma

alla produzione di valore e di benessere sociale. Le città non sono solo i

palcoscenici delle nostre vite; sono luoghi animati da una soggettività e

da uno spirito di comunità che deve essere promosso e preservato.”

la foto è di richard ceccanti

(m.z.)