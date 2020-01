Imola. Alle prossime elezioni regionali per eleggere l’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna domenica 26 gennaio, sono 55.053 gli aventi diritto al voto, di cui 26.542 maschi e 28.511 femmine. I 18enni che voteranno per la prima volta (rispetto alle europee del 26 maggio 2019) sono 186 maschi e 197 femmine. Ricordiamo che si vota domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle ore 23 e che immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto comincerà lo spoglio del voto per il candidato alla presidenza delle Regione e a seguire per le liste del consiglio regionale.

Le sezioni – Le sezioni sono 62 (all’interno di queste 62 ci sono anche i tre seggi speciali posti nella Casa di Riposo di Via Venturini; all’Ospedale di Montecatone e all’Ospedale nuovo). I presidenti di sezione sono 65 (62 più i 3 per i seggi speciali), 62 i Segretari, 254 gli scrutatori, di cui 248 nei 62 seggi ordinari e 2 per ogni nei seggio speciale.

Aperture straordinarie ufficio Servizi per il cittadino-Elettorale – Per il rilascio delle tessere elettorali l’ufficio Servizi per il cittadino-Elettorale effettuerà le seguenti aperture straordinarie: venerdì 24 gennaio ore 9.00-18.00; sabato 25 gennaio ore 9.00-18.00; domenica 26 gennaio ore 7.00-23.00. Per il rilascio delle carte di identità (previo appuntamento telefonico) effettuerà le seguenti aperture straordinarie: venerdì 24 gennaio ore 9.00-18.00 e sabato 25 gennaio ore 9.00-18.00. Per prenotare l’appuntamento: e-mail prenotanagrafe@comune.imola.bo.it tel. 0542 602 215.

Apertura palazzo comunale – Il centralino del palazzo comunale sarà aperto in via straordinaria domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle ore 23, in concomitanza con l’apertura dei seggi.

Diffusione dei risultati – Nel sito internet del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it sono riportate tutte le informazioni utili al voto e il riepilogo “storico” delle precedenti elezioni. Domenica 26 gennaio vi saranno pubblicati i dati parziali sull’affluenza alle urne (rilevazioni alle ore 12,00, alle 19,00 e alle 23.00) ad Imola, oltre ad i link utili per seguire gli scrutini in tempo reale.

Dal mattino di lunedì 27 gennaio, i dati definitivi del voto ad Imola saranno pubblicati sul sito del Comune e sul tabellone cartaceo posizionato sotto il palazzo comunale, lungo il portico dell’ex ‘Bar Bacchilega’, dove sarà esposto anche un tabellone con i risultati della precedente elezione regionale, per consentire il raffronto dei dati.