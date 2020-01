Imola. Inizia il conto alla rovescia per il Carnevale dei Fantaveicoli che si terrà ad Imola il 23 febbraio. Sono aperte, infatti, fino a venerdì 7 febbraio le iscrizioni gratuite alla 23ª edizione di uno dei carnevali più originali ed estrosi d’Italia. La partenza della grande sfilata è prevista nel primo pomeriggio dal rettilineo dell’autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, che sarà aperto fin dal mattino per una prima divertente visione dei mezzi, con arrivo in piazza Matteotti a metà pomeriggio.

Chi può partecipare alla Sfilata ed ai concorsi

Tutti possono partecipare alla sfilata ed ai concorsi previsti al suo interno realizzando un mezzo o creando un gruppo mascherato: inventori, club, officine, meccanici, artisti, scuole, singoli, famiglie, società sportive e associazioni. I fantaveicoli e i gruppi mascherati più originali e divertenti vinceranno come sempre numerosissimi premi.

Sul sito ufficiale della manifestazione www.carnevalefantaveicoli.it è possibile consultare il Regolamento e scaricare il modulo di partecipazione.

Le categorie in concorso nella grande sfilata

Le categorie in concorso nella Grande sfilata sono quattro: categoria Fantaveicoli, categoria Maxi-Fantaveicoli, con lunghezza superiore a mt 3,5; categoria Scuole (riservata alle scuole del Circondario Imolese); categoria Gruppi Mascherati. In palio premi in buoni acquisto o beni per i primi tre classificati di ogni categoria e una targa in ceramica offerta dalla Cooperativa Ceramica di Imola per ogni gruppo partecipante. Alla scuola vincitrice sarà consegnato anche il Grifon d’Oro, che sarà conservato fino all’edizione successiva.

Per informazioni: Servizio attività culturali, tel. 0542.602410/2427/2433 – www.carnevalefantaveicoli.it – info@carnevalefantaveicoli.it.