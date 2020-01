Imola. Prosegue il calendario di appuntamenti, conferenze, presentazioni di libri, visite guidate, mostre promossi dalla biblioteca comunale per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città. Le iniziative, a ingresso libero, si svolgono nella sala San Francesco della Biblioteca comunale.

In questo ambito, martedì 21 gennaio, alle 17.30, Massimo Livi Bacci, demografo e professore emerito dell’Università di Firenze terrà una conversazione dal titolo “Vecchia Europa e giovane Africa, come finirà? Clima, demografia… e le migrazioni”.

La conversazione è l’ultimo del ciclo di quattro incontri sui temi delle migrazioni “Per la chiarezza e contro le strumentalizzazioni”, promosso e organizzato dal “Centro studi Alcide De Gasperi”, da “Imprese e professioni” e da “Università aperta”.

Gli studi e le proiezioni prevedono che l’Europa non potrà fare a meno di accogliere ogni anno uno o due milioni di immigrati, con tutte le conseguenze e le tensioni che ne deriveranno. Inoltre, che la pressione prevalentemente dall’Africa per una immigrazione ben maggiore diventerà insostenibile se il mondo occidentale non riuscirà a promuovere uno sviluppo nel continente africano, puntando sulla formazione e anche sull’educazione per una maternità consapevole e contestualmente, considerando che la vita umana continuerà ad allungarsi, individuerà nuove strategie per valorizzare il contributo degli anziani alla società occidentale.