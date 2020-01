Faenza. Previsto anche per quest’anno un ricco calendario di celebrazioni in occasione del 27 gennaio, “Giorno della Memoria“. Eventi destinati alle scuole, ma anche aperti alla cittadinanza.

Si parte mercoledì 22 gennaio con “Tappe della Memoria”, un tour itinerante nei luoghi faentini “simbolo del periodo della Shoah ; promosso da “Fatti d’arte” e Pro Loco Faenza, l’evento prevede l’inaugurazione di una mostra (in collaborazione con la Fototeca Manfrediana) e una “chiacchierata” con Mikela Berger.

Si proseguirà poi il 24 gennaio con la proiezione del documentario, realizzato da Matteo Marani in collaborazione con l’Istituto Luce, intitolato “1938 : lo sport italiano contro gli ebrei”, cui seguirà un incontro con Matteo Marani (vicedirettore di SkySport 24) e lo storico dello sport Sergio Giuntini; modera Martino Albonetti, socio del Club “Arpad Weisz”. La proiezione avrà luogo presso il complesso Faventia Sales.

La giornata di lunedì 27 gennaio prevede le consuete celebrazioni: omaggio alle vittime della Shoah sul lungofiume Amalia Fleischer, alla presenza delle autorità, degli studenti della scuola primaria “Carchidio” e della scuola secondaria di primo grado “Strocchi” e del prof.Cesare Moisè Finzi, uno dei pochi testimoni viventi della tragedia della Shoah. Sempre il 27 gennaio alle ore 20.30 presso il cinema Sarti si terrà “Ricordare l’inenarrabile”, la lectio magistralis del professor Rocco Ronchi, Ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università degli studi dell’Aquila.

Oltre ai numerosi eventi collaterali che hanno luogo presso le varie scuole di Faenza, martedì 28 gennaio il cinema Europa ospiterà alle ore 20.45 la proiezione del film “#AnneFrank vite parallele”, di Sabina Fedeli e Anna Migotto. Introduce il film Roberto Matatia.

Il 29 gennaio, inoltre, sarà sempre Roberto Matatia a moderare l’incontro con il professor Finzi (che, ugualmente a Matatia, durante la settimana della Memoria sarà presente nelle scuole per portare la sua testimonianza) in occasione della presentazione del libro riedito “Qualcuno si è salvato , ma niente è stato più come prima”. L’evento avrà luogo presso la Bottega Bertaccini.

Infine, il 31 gennaio alle ore 20.30 la Biblioteca comunale Manfrediana di Faenza ospiterà l’ incontro intitolato “La presenza ebraica in Romagna nel tempo: vita quotidiana e rapporti tra le Comunità locali”; i relatori saranno Lucio Donati e Titti Pasquali, mentre il 4 e il 10 febbraio si terranno rispettivamente l’incontro – confronto con Roberto Matatia (organizzato da Anpi presso Palazzo Laderchi) e il finissage, con tour finale, di “Tappe della Memoria”.

(Annalaura Matatia)