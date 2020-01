Imola. Una visita in Sacmi nella sala conferenze, venerdì 24 gennaio alle 16, da parte del sottosegretario da parte del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo e dell’eurodeputata Sabrina Pignedoli membro della delegazione per le relazioni con i paesi dell’America centrale (entrambi del Movimento 5 stelle), grazie alla disponibilità della coop di via Selice in un momento storico particolare dove la comunicazione la fa da padrona e quello che sta accadendo in particolar modo in Medio Oriente e in Iran ha dei risvolti importanti anche per le imprese del territorio del circondario.

L’ evento, dedicato al tema della sicurezza ed ai possibili scenari per le aziende imolesi, è stato organizzato con l’intento di fare il punto sulla suddetta situazione in un’ottica di coinvolgimento delle stesse imprese.

L’ex vicesindaco Patrik Cavina ringrazia il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: “Il lavoro del M5S imolese e di quello nazionale non si ferma, anzi, grazie agli ottimi rapporti instaurati con i rappresentanti del Governo si è deciso di organizzare un momento di incontro con le aziende del territorio. Va ricordato che alcune realtà locali hanno delle commesse importanti oltre che in Iran anche in tutto il Medio Oriente. Il tessuto produttivo imolese coinvolge oltre 7000 azienda e la produzione per oltre il 60% va all’estero. Grazie alla gradita partecipazione del Sottosegretario Tofalo si potrà fare il punto su quello che il Governo sta facendo per tutelare la nostra nazione”.