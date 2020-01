Imola. Ergonomia, multiproposal e modularità al fine di garantire un’esperienza unica sul punto vendita al consumatore sono il filo conduttore della presenza di Cefla Shopfitting alla prossima edizione di Euroshop, in programma a Düsseldorf dal 16 al 20 febbraio 2020. Nello stand Cefla tutto sarà orientato alla consumer experience per riuscire a creare ambientazioni emozionanti e personalizzate.

Cefla Shopfitting sarà al padiglione 12, stand 12C17. Qui si incontreranno design, innovazione e servizio. Uno spazio di oltre 500 mq in cui saranno allestite autentiche aree di vendita e di esperienza, curate nei minimi dettagli dal team di Retail Design di Cefla, i cui progettisti hanno sviluppato in-house il concept dello stand e ne seguiranno la realizzazione fino al giorno dell’apertura. Molta cura sarà dedicata all’illuminazione, sviluppata insieme a Lucifero’s (azienda del gruppo Cefla specializzata nella progettazione e realizzazione di corpi illuminanti per l’architettonico) per offrire al visitatore un percorso che sia anche emozionale.

Il perimetro e le aree espositive dello stand sono state realizzate con il Sistema modulare 3×3 per il quale si è completata l’industrializzazione dopo la presentazione nella precedente edizione di Euroshop 2017. La soluzione adottata viene proposta con il supporto di un configuratore prodotto che riesce a rappresentare in maniera dinamica e in visione 3d il punto vendita.

“Nei nostri 70 anni di storia – dice Giuseppe Marcante, managing director di Cefla Shopfitting -, abbiamo vissuto i diversi cambiamenti del mercato e ci siamo adattati alle evoluzioni che hanno portato al cambiamento delle abitudini del consumatore finale. La nostra proposta oggi al mercato è quella di uno scaffale modulare, multiproposal, sostenibile e riciclabile. Sviluppiamo progetti completi di Retail Design, realizzando concept espositivi e arredi industrializzati per tutti i settori del Retail specializzato, della Gdo e Gds. Il concetto di esperienza per noi diventa un driver principale che ci porta a pensare a realizzazioni e progetti di Retail Design – prosegue Marcante -, nonché proposte mirate a garantire al cliente un benessere e qualità di vita sullo store e una maggiore permanenza possibile nello stesso.

Managing, Creativity and Innovation: 3 parole chiave che ci muovono verso la ricerca di soluzioni sempre più personalizzate e flessibili in grado di rispondere alle esigenze del mercato in continua ricerca di personalizzazione e tempestività nel rinnovamento dei layout. “Grazie ad una continua ricerca a contatto con il mercato, siamo in grado di coniugare innovazione, ergonomia e funzionalità pur non perdendo di vista la nostra tradizione che ci ha portato ad oggi a sviluppare sistemi espositivi in linea con le richieste. Grazie alle nostre competenze siamo in grado di affiancare i nostri clienti dalla fase iniziale di progetto per realizzare punti vendita dove il consumatore si sente davvero a proprio agio”.