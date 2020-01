Imola. Sono tante le iniziative organizzate dalla sezione di Imola dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati) con sede in piazzale Giovanni Dalle Bande Nere 14.

Il primo appuntamento, in occasione della “Giornata della Memoria” si terrà giovedì 30 gennaio, ore 20.30, nella sala Bcc di via Emilia 212. In scena lo spettacolo “La solitudine del ritorno. Musica e parole per la memoria della deportazione”. Per molto tempo quanti riuscirono a rientrare dai lager nazisti coprirono col silenzio l’esperienza da cui erano scampati. Sospesi tra il bisogno di raccontare, la vergogna e il pudore delle umiliazioni subite e l’incredulità degli ascoltatori che non riuscivano a immaginare quel fondo di orrori e di sofferenza, gli ex deportati tacquero. La serata promossa dall’Aned è stata realizzata da Musicalenta (musica) e da Tilt – Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro (testi e letture). In tale contesto, verrà consegnata all’Aned una caveja, dedicata alla nostra sezione dall’artista imolese Sergio Lancieri.

Seguirà, dal 4 al 16 febbraio al Museo di San Domenico, in via Sacchi 4, la mostra “Non era giusto non fare niente. La Resistenza della famiglia Baroncini”. Curata da Ambra Laurenzi e prodotta dall’Aned di Bologna, è incentrata sulle vicissitudini della famiglia Baroncini, a lungo residente a Imola. Dei cinque componenti si salvarono dai lager solo Nella e Lina, alle quali di recente sono state dedicate due pietre di inciampo nella città di Bologna. Una seconda sezione riguarda la deportazione femminile nel lager di Ravensbrück. La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 8 febbraio alle ore 17 con proiezione di filmati e letture di testimonianze a cura dell’associazione culturale Bardur e Aned Imola. La curatrice della mostra Ambra Laurenzi, Presidente del Comitato Internazionale di Ravensbrück, sarà al Museo di San Domenico martedì 11 febbraio dove, alle 20.30, parlerà di “Ravensbrück, il lager delle donne”.

Concluse le iniziative correlate alla celebrazione del Giorno della memoria, sabato 29 febbraio si terrà, alle ore 10, al centro sociale Tiro a segno, l’Assemblea dei soci Aned che sarà seguita dal pranzo di autofinanziamento.

Infine, dall’8 al 10 maggio si svolgerà il viaggio a Mauthausen, Gusen, Hartheim per le celebrazioni del 75° anniversario della liberazione del campo. E’ possibile prenotarsi inviando una mail a anedsezioneimola@gmail.com o info@cidra.it. Per prenotare il pranzo e per il tesseramento inviare una mail a anedsezioneimola@gmail.com o telefonare al 391.4641855.