Faenza. Un passo importante su un tema che ha coinvolto la città di Faenza, e cioè quella sul vincolo dei cavalieri del Niballo. Il vincolo non prevede altro che l’impedimento della partecipazione di un cavaliere che disputa la gara del Niballo ad altre gare nello stesso ambito o con i colori di un altro Rione.

Dopo mesi di dibattito e confronti si è giunti ad una soluzione, non però all’unanimità (con 6 voti su 7 favorevoli al vincolo). Dall’1 gennaio 2023 la nuova norma sul vincolo impedirà infatti a un cavaliere che abbia disputato la gara del Niballo (o qualsiasi altra manifestazione equestre) di gareggiare con la casacca di un altro Rione in nessun’altra manifestazione; in altre parole, chi gareggia al Palio non può concorrere anche alla Bigorda o fare anche solo il figurante nei cortei, specialmente coi colori di un altro Rione. La norma sul vincolo ha una validità di 5 anni a partire dal momento di partecipazione alla gara.

“Un passaggio epocale, poiché il vincolo a vita dei cavalieri era una regola che ci contraddistingueva nel mondo del Palio, da sempre, e che ‘dava proprio il colore’ della rievocazione storica, anche se il problema era il suo anacronismo, oltre al fatto che non permetteva di fare scelte diverse al cavaliere”, commenta la dirigente del settore Cultura, Benedetta Diamanti, che aggiunge: “Questo vincolo negli anni ha fermato cavalieri validi, impedendo loro di correre a Faenza nonostante potessero dare lustro alla tradizione del Palio nella nostra città; i tempi però cambiano, e la maggioranza dei capi rione si è orientata su questa soluzione, con nostra grande soddisfazione, in quanto frutto di un lavoro grande fatto da Rioni e amministrazione in questi mesi.”

Il Comitato Palio inoltre ha deliberato un nuovo sistema per la gestione degli spareggi in gara.

In particolare, un artista del territorio collaborerà con una realtà rurale legata al territorio, in questo caso con la cantina vinicola di Leone Conti, eccellenza del nostro territorio. Sempre parlando di street art, quest'anno si tratterà il tema del poster, inteso come traccia temporanea che l'artista lascia a chi guarda; verrà effettuato un workshop tra vari artisti, le cui modalità sono ancora in corso di definizione.

Anche quest’anno verrà poi coinvolta – in occasione di Distretto A Weekend-la scuola elementare “Pirazzini” in un percorso che impegnerà gli studenti sul tema dell’educazione civica e ambientale, un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema ambiente.

