Imola. Affermare la bellezza del canto come espressione artistica in quanto dono per sé e per gli altri. Con questo intento il coro “Cresci cantando” della parrocchia di San Francesco d’Assisi in Torano di Imola organizza la quarta edizione del concorso canoro biennale «Chissà se va!», aperto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni residenti nel Comune di Imola, nella Diocesi di Imola oppure frequentanti le scuole imolesi.

Tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che amano cantare e vogliono mettersi alla prova possono iscriversi entro le 24 di sabato 15 febbraio 2020, scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.sfrancesco.it, nella sezione dedicata al concorso, oppure ritirandolo il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.15 presso la sede del coro (via Montanara 1, Imola – Chiesa di San Francesco d’Assisi) o, in alternativa, richiedendolo via mail all’indirizzo concorsocanorochissaseva@gmail.com. Il modulo potrà essere riconsegnato direttamente presso la sede negli orari specificati sopra, spedito tramite e-mail all’indirizzo concorsocanorochissaseva@gmail.com o accordandosi telefonicamente chiamando l’organizzazione al 320.2787661 o al 327.7330255.

Potranno partecipare sia i solisti, sia gruppi vocali di massimo tre partecipanti e, all’atto dell’iscrizione, si dovranno indicare un brano di prima scelta e un brano di riserva. Nel caso infatti più partecipanti abbiano scelto la stessa canzone, avrà la priorità chi si è iscritto prima. Entro il 17 febbraio comunque sarà comunicato ad ogni iscritto il brano che dovrà eseguire alle selezioni, in programma giovedì 5 marzo 2020 nei locali della chiesa di San Pio da Pietrelcina, in via Gradizza 1, a partire dalle 18. Una giuria di esperti valuterà i partecipanti e sceglierà 12 finalisti, che prenderanno parte alla gara canora vera e propria prevista per domenica 30 maggio 2020 alle ore 20:30 in un luogo ancora da stabilire. I finalisti saranno accompagnati dal Coro Cresci Cantando e dagli Young Singers.

Per contatti ed ulteriori informazioni: concorsocanorochissaseva@gmail.com