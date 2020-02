Imola. I risultati del progetto “Innovazione nella commercializzazione della carne bovina”, realizzato da Clai in collaborazione con l’università di Bologna – Dipartimento di Scienze mediche veterinarie e il Crpa (Centro ricerche produzioni animali) sono stati presentati nei giorni scorsi nella sede del centro direzionale di Villa La Babina, di Sasso Morelli (Imola).

Il progetto, Cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale all’interno del Bando di Filiera che Clai si è aggiudicata nel 2018 e inserito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, ha l’obiettivo di aumentare la redditività della carne bovina attraverso la diversificazione di prodotto alla vendita, puntando su un’elevata specializzazione produttiva, sul miglioramento della qualità e su un’adeguata informazione del consumatore.

Il progetto di ricerca, di cui si è parlato ieri nel corso del Convegno promosso da Clai, ha preso in esame l’atteggiamento e le aspettative dei consumatori rispetto al consumo di carne bovina e alle informazioni oggi disponibili sui piatti pronti a base di carne bovina; una modalità di etichettatura utile al consumatore per avere in tempo reale informazioni sull’origine e la qualità del prodotto; la caratterizzazione sensoriale e chimico-fisica dei differenti tagli al fine di ottimizzare la qualità e la tenerezza della carne bovina; lo studio di piatti pronti a basso contenuto di sale.

Questo progetto è espressione dei valori di Clai, del suo costante impegno volto a mettere a punto nuove tecnologie di produzione e realizzazione di prodotti innovativi per il mercato e che rispondano alle esigenze dei consumatori di alimenti caratterizzati da standard di sicurezza e qualità elevati.

