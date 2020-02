Viareggio, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai grandi Corsi mascherati 2020 sui Viali a mare. Per tutto il mese di febbraio la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali.

Sono sei i Corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2020 in programma dal 1 al 25 febbraio. Novità assoluta: la sfilata notturna di giovedì 20 febbraio, per festeggiare il Giovedì Grasso. Il Carnevale di Viareggio 2020 è iniziato sabato 1 febbraio con la cerimonia di inaugurazione, l’alzabandiera e il primo Corso mascherato. I carri allegorici torneranno a sfilare sui Viali a Mare domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio per il gran finale con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

Nove carri di prima categoria, cinque di seconda, nove mascherate in gruppo e sette maschere isolate, due fuori concorso, insieme alle pedane aggregative e ai figuranti delle coreografie daranno vita a quello straordinario spettacolo che ogni anno Viareggio mette in scena.

Il programma completo del Carnevale >>>>

La storia del Carnevale >>>>

La canzone del Carnevale