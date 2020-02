Castel San Pietro (Bo). L’amministrazione comunale segue con apprensione l’evolversi della paradossale vicenda che vede protagonista il giovane volontario castellano, Adalberto Parenti, bloccato in Serbia in attesa di espulsione.

Adalberto Parenti, nato a Castel San Pietro Terme 37 anni fa, è dal mese di ottobre nella città di Ŝid, per svolgere un’attività di supporto e accoglienza dei migranti in transito sul confine Nord-occidentale con la Croazia per l’organizzazione non governativa No Name Kitchen.

Sulla base delle notizie pervenute dalla ong, sabato scorso Parenti è stato aggredito, così come altri due attivisti della ong che operavano con lui, da un gruppo di operai che esponevano simboli della destra ultranazionalista e che erano stati incaricati dal municipio di Ŝid di sgomberare la fabbrica dismessa in cui i profughi assistiti da No Name Kitchen avevano trovato riparo. Dopo essere stato interrogato per una giornata intera dalla polizia locale, il cooperante è stato ritenuto colpevole di aver violato l’ordine pubblico e rilasciato con un foglio di via obbligatorio che prescrive il rientro immediato in Italia entro sette giorni e che gli impone di non tornare in Serbia per i prossimi sei mesi.

Assistito da un avvocato del Belgrad Centre for Human Rights, Parenti si è messo subito in contatto con l’Ambasciata italiana a Belgrado nella speranza di impugnare il provvedimento e di proseguire la sua attività di volontariato nell’area. Una speranza che al momento sembra vana e che fa presumere un imminente rientro – i sette giorni scadono sabato 8 febbraio – del ragazzo in Italia.

“La mia preoccupazione più grande – sottolinea il sindaco Fausto Tinti, che sta seguendo passo passo la vicenda – è che siano tutelati incolumità e diritti del nostro concittadino Adalberto Parenti, da tempo volontario in Serbia a fianco dei migranti sulla rotta balcanica con l’organizzazione non governativa No Name Kitchen, e degli altri attivisti coinvolti. Sono in contatto con l’Ambasciata italiana e confido che siano messe in campo tutte le azioni diplomatiche necessarie per garantire il sereno rientro a casa di questo giovane volontario, per il quale il governo di Belgrado ha di fatto già deciso un provvedimento di espulsione”.