Imola. Sarà con tutta probabilità Fabio Bacchilega, attualmente presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, il nuovo presidente del Con.Ami. La proposta è stata fatta il 6 febbraio dal Comune di Imola, rappresentato dal Commissario straordinario Nicola Izzo, durante l’assemblea dei sindaci del consorzio nella quale sono stati proposti pure indicati i nomi di Leonardo Zanetti, Chiara Berti, Carlo Baseggio e Mirko Minghini come consiglieri di amministrazione che rappresentano i territori maggiori di Imola, Faenza e Castel San Pietro. Ora la proposta, che è stata fatta all’unanimità, dovrà essere formalmente accettata in vista della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del presidente che avverrà ufficialmente nel corso della seduta dell’Assemblea dei sindaci convocata per venerdì 21 febbraio prossimo.

In questo modo, in un clima unanime di piena coesione e collaborazione, è stato definito un Cda che consente di mettere in piena funzionalità il Consorzio e di conseguenza di dare quella resa di gestione, anche in termini economici, che l’ente merita, finalizzata al sostegno ed allo sviluppo dei territori rappresentati dai 23 Comuni soci.

In precedenza, sempre all’unanimità, l’Assemblea ha approvato di recedere dai contenziosi giudiziari in essere, presentati al Tar, e i sindaci si sono impegnati a procedere nella ratifica nei singoli Comuni.

Inoltre, prima della presentazione e sottoscrizione delle candidature per il nuovo consiglio di amministrazione, c’è stata la presa d’atto, da parte dell’Assemblea dei sindaci, delle dimissioni del presidente in carica e degli altri componenti del cda, con il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio per i loro impegni futuri.

Fra gli altri adempimenti, va infine segnalato che l’Assemblea dei sindaci ha approvato all’unanimità la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.