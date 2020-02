Imola. Da alcune settimane il noto cafè “La Nuit” ha chiuso definitivamente. L’attività è ormai definitivamente chiusa per la prima volta nella sua storia. Ora, soltanto un nuovo ed affiatato gestore potrà provare di riabilitare le sorti dello storico locale di viale Marconi. La “Nuit” negli ultimi anni aveva conosciuto un lento ma inesorabile declino come del resto molte altre attività in città. Il bar, negli anni ottanta e novanta, aveva raggiunto il suo apice di popolarità fra gli imolesi e non.

Poi, a partire dagli anni duemila, anche per via dell’apertura notturna, aveva iniziato a far parlare di sè sopratutto per gli episodi di cronaca che per le serate musicali.

Infine, negli ultimi tempi, dopo varie chiusure forzate da parte delle forze dell’ordine, ed il via vai di diverse gestioni, il locale ha abbassato definitivamente le serrande.

Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di esercizi che a Imola hanno ormai definitivamente chiuso.

(Aris Alpi)