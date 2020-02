Faenza. Ha preso il via lo scorso 2 febbraio e durerà fino all’11 febbraio la nona edizione di “Fiato al Brasile”, festival di musica brasiliana realizzato dalla scuola di musica “Sarti” di Faenza in collaborazione con l’Academia Alma, l’Università di San Paolo del Brasile e di Ribeirao Preto. Una fucina di talenti musicali nostrani e brasiliani che si confrontano in momenti di spettacolo ma anche laboratoriali, oltre che negli incontri .

Per quanto riguarda i concerti, si terranno tutti in luoghi importanti per la comunità faentina; mercoledì 5 febbraio alle ore 21 nella Pinacoteca comunale si esibirà Paola Lorenzi assieme alla Fab Fluteclarinet Ensemble (diretta da Josè Gustavo de Camargo), mentre il 6 si terranno due concerti tra Faenza e Lugo che vedranno esibirsi rispettivamente il Miami University Quartett e di nuovo Paola Lorenzi accompagnata da Fab Fluteclarinet Ensemble.

Il concerto del 7 febbraio si terrà invece all’Auditorium Palazzo Studi di via S.M.dell’Angelo alle ore 21, con l’orchestra d’archi Udesc-Usp-Alma assieme ai giovani solisti della Sarti (violino, pianoforte, flauto e clarinetto); infine gli ultimi 3 appuntamenti della kermesse sono previsti per sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 febbraio alle ore 18 (i primi due) e alle ore 22 l’ultimo, ad ingresso gratuito. I primi due spettacoli si terranno al Mic coinvolgendo il coro di voci bianche e giovanile della Sarti, il coro Jubilate e l’orchestra d’archi Udesc-Usp-Alma, e la Big Band Sarti- Usp) , mentre il terzo, al Bistrò Rossini, con musicisti professionisti quali Daniele Santimone, Tiziano Negrello, Vitor Zafer , Samuel Pompeo, David Toledo Borges Varela, Gianluca Berardi e Josè Gustavo J.De Camargo.

(Annalaura Matatia)