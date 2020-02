Imola. “Noesis Business Club” è un luogo specifico per chi fa business e sa che, solo in rete, si possono realizzare risultati straordinari. Mercoledì 19 febbraio, ore 18, nella sede di Noesis in via Ercolani 5/B a Imola workshop gratuito di presentazione. “Evolvere: chi – cosa – come” è un evento dedicato ad imprenditori e professionisti, un momento di confronto aperto, condividendo strategie e strumenti per lo sviluppo di ogni tipologia di attività di business.

Il Team di Noesis mette a disposizione la propria competenza, anni di esperienza e successi nello sviluppo delle “Piccole e medie imprese”. Veri e propri modelli strategici che guidano imprenditori, manager e professionisti verso obiettivi di ottimizzazione dei processi produttivi, dei costi, della gestione del tempo e, soprattutto, del capitale più prezioso per ogni azienda: le Persone.

L’incontro, organizzato in partnership con “leggilanotizia.it” e “Prima Posizione”, ha l’obiettivo di far conoscere le opportunità alle Aziende, un modo di fare impresa in modo innovativo e gratificante.

Il dr. Girolamo Asta, Ceo di Noesis, Business trainer e Coach certificato ICF, insieme ad altri professionisti, da tempo porta nelle aziende metodologie e strumenti innovativi che supportano i percorsi evolutivi imprenditoriali, definendo concreti obiettivi, oltre ad una misurabilità sui risultati, attraverso l’individuazione di specifici indicatori, economici ma non solo.

Oltre a quelli più tecnici, tra questi strumenti ricordiamo le metodologie Emergenetics per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo e la Mindfulness per la riduzione dello stress in ambito aziendale, come richiesto dalla Legge 81/08 inerente la sicurezza sul lavoro.

Per aderire all’incontro di mercoledì 19 febbraio, per ulteriori informazioni sul Business Club e per conoscere le attività di Noesis è possibile contattare: noesis@noesis-evolve.it o telefonare al nr. 327.1392876