Opera Dulcis di piazza Matteotti 18 a Imola propone un concorso dedicato al “Dolce di San Valentino”. Chiunque intenda partecipare ha tempo fino al 10 febbraio per inviarci la sua ricetta, in palio una colazione e un aperitivo per due. Per partecipare si dovrà proporre un “Dolce di San Valentino” (torta, semifreddo o dolce al cucchiaio) a tema omonimo, presentando un breve testo che illustri la ricetta, gli ingredienti e la modalità di preparazione corredati di immagini fotografiche o audiovisive. Il tutto dovrà essere inviato all’indirizzo email ufficiostampa@siriospa.it, entro le ore 10.59 del giorno lunedì 10 febbraio.

L’organizzazione (team Opera Dulcis) prenderà visione delle ricette ricevute, ne valuterà pertinenza, fattibilità e pubblicherà le loro foto/ video sulla pagina Facebook. Verrà così dato il via alle votazioni tramite “mi piace” alle foto/video. Sarà possibile votare dalle ore 12.59 del giorno lunedì 10 febbraio fino alle ore 12-59 del giorno martedì 11 febraio. La ricetta che otterrà il maggior numero di “mi piace” dai followers, sommando i like di Facebook al superlike di Opera Dulcis (del valore aggiuntivo di 10 like sul complessivo dei followers), sarà decretata come ricetta vincitrice entro la giornata di martedì 11 febbraio e comunicata sulla pagina Facebook. Il dolce verrà presentato come “Il Dolce di *nome del vincitore*” e il premio consisterà in 1 colazione + 1 aperitivo (entrambi per due persone) da consumarsi presso il locale entro il 29 febbraio 2020.

Attenzione! Verranno esclusi dalla competizione i dolci fuori tema. Lo staff tecnico avrà la facoltà di valutare la fattibilità della ricetta in funzione di reperibilità e costo degli ingredienti. Gli unici “Mi piace” validi per il contest saranno quelli ricevuti sulla pagina Facebook. Ai fini del conteggio non saranno valide le altre reactions del social network (“love”, emoticons, etc.). Si può partecipare anche in coppia. A tutti i partecipanti che si recheranno all’Opera Dulcis entro il 29 febbraio verrà riservata una dolce sorpresa.