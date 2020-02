Argelato. Si trova in gravi condizioni un 23enne bolognese residente a Castel San Pietro che nella mattinata dell’11 febbraio, verso le 9.50, è precipitato a bordo di un aereo ultraleggero in località Malacappa, che si è schiantato contro l’argine del fiume di fronte all’avio-superficie “Reno Air Club”. Era proprio dal club che l’aereo si era levato in volo poco prima.

Sul posto, nell’impatto con il suolo, si è sviluppato un incendio tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnerlo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Sam Giorgio di Piano per rilevare l’incidente. Il pilota è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno chiamato l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore dove ora si trova ricoverato.