Imola. C’è tempo fino al 27 febbraio per candidarsi a svolgere il ruolo di scrutatore, in occasione delle consultazioni elettorali che si terranno nel corso del 2020. Per farlo, è sufficiente compilare il modulo di disponibilità (che si può scaricare dal sito del Comune www.comune.imola.bo.it o richiedere al Servizi per il Cittadino – Elettorale) e inviarlo entro il 27 febbraio 2020 via mail all’indirizzo elezioni2020@comune.imola.bo.it oppure consegnandolo direttamente ai Servizi per il Cittadino (Sala Miceti, P.le Ragazzi del ’99 2° piano; orari il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; il martedì orario continuato dalle 9 alle 17,30; il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30).

L’unico requisito per presentare la propria disponibilità è di essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Imola.

Ecco le consultazioni previste quest’anno.

Referendum costituzionale, 29 marzo 2020 – Si vota il 29 marzo dalle ore 7 alle ore 23. L’impegno è previsto dalle 15,45 di sabato 28 marzo fino alla notte di domenica 29 marzo quando si completerà lo scrutinio. I compensi previsti sono 104 euro netti e 53 euro netti per i componenti dei seggi speciali (che si limitano a raccogliere il voto nei luoghi di cura, senza effettuare timbrature delle schede e scrutinio).

Elezioni amministrative (Sindaco e Consiglio comunale), maggio/giugno 2020 – Primo turno – si vota la domenica; eventuale secondo turno di ballottaggio – si vota dopo due domeniche. In entrambi i turni sarà necessaria la disponibilità dal sabato precedente le elezioni.

Per informazioni: Servizi per il Cittadino – Elettorale (Sala Miceti in P.le Ragazzi del ’99 2° piano) – Tel. 0542 – 602215; e-mail: scrutatori2020@comune.imola.bo.it