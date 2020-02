Imola. Cefla Shopfitting è presente a Euroshop, la fiera più importante al mondo per il settore del Retail, che si svolge dal 16 al 20 febbraio a Düsseldorf, Germania. Nello spazio di oltre 500 mq, allo stand C17 del padiglione 12, i designer di Cefla del team di Retail Design hanno progettato sette aree di vendita, curate nei minimi dettagli, sviluppate secondo il concept “You make me feel”, tenendo come filo conduttore l’ergonomia, la versatilità e la modularità delle soluzioni di Cefla per un punto vendita attraente e personalizzato.

“Managing, Creativity e Innovation: queste sono le parole chiave che ci hanno mossi verso la ricerca di soluzioni sempre più personalizzate e flessibili in grado di rispondere alle esigenze del mercato, in continua ricerca di creatività e tempestività nel rinnovamento degli store-layout – commenta Giuseppe Marcante, Managing Director di Cefla Shopfitting. Nei nostri 70 anni di storia – prosegue Marcante – abbiamo vissuto diversi mutamenti del mercato e ci siamo adattati alle evoluzioni che hanno portato al cambiamento delle abitudini del consumatore finale. Grazie agli studi sulle ultime novità del settore e al contatto costante con il mercato, siamo in grado di coniugare innovazione, ergonomia e funzionalità proponendo uno scaffale modulare e multi-proposta. Sviluppiamo poi progetti completi di Retail Design, concept espositivi e arredi industrializzati per tutti i settori del Retail specializzato, della GDO e GDS. Oggi Cefla Shopfitting è un punto di riferimento sul mercato, grazie alla nostra capacità di saper condividere gli obiettivi di chi ci sceglie”.

Il perimetro e le aree espositive dello stand di Cefla Shopfitting propongono il Sistema modulare 3×3 presentato come prototipo alla scorsa edizione di Euroshop, e oggi completamente industrializzato. Un sistema che permette di progettare, in modo dinamico, ogni soluzione e personalizzazione richieste.

A supporto del cliente e dei progettisti allo stand Cefla è operativo un configuratore virtuale che mostra al Retailer il punto vendita in visione 3D, così da poter creare “live” il proprio progetto su misura.

“Il concetto di esperienza del fruitore per noi diventa il driver principale, che ci guida nelle fasi di progettazione e realizzazione – prosegue Giuseppe Marcante -, nonché nell’offerta di proposte mirate a garantire al cliente un benessere e un’alta qualità di vita nel punto vendita, per una maggiore permanenza possibile nello stesso. Lo stand di Cefla Shopfitting a Euroshop presenta ai visitatori infatti la ricostruzione di sette differenti aree merceologiche, ambientate secondo il concept “You make me feel”, con l’obiettivo di personalizzare al massimo l’esperienza del cliente. Reparto pane (You make me feel Genuine), ortofrutta (You make me feel Natural), enoteca (You make me feel Exclusive), farmacia (You make me feel Healthy), shop in shop benessere e make-up (You make me feel Gorgeous), banchi cassa e food court (You make me feel Lush) sono gli ambienti di vendita ricostruiti da Cefla Shopfitting per permettere al visitatore di provare diverse esperienze in-store.

Molta attenzione, nella realizzazione dello stand, è stata dedicata all’illuminazione, sviluppata insieme a Lucifero’s (azienda del gruppo Cefla specializzata nella progettazione e realizzazione di corpi illuminanti) per offrire al visitatore un percorso emozionale che lo ponga al centro dell’esperienza d’acquisto.

“Siamo sempre più attenti ai concetti di innovazione e tecnologia. Cerchiamo di studiare prodotti personalizzati che riescano a soddisfare le singole esigenze dei nostri clienti in termini di benessere. Le nostre soluzioni illuminotecniche metteranno sempre più al centro l’individuo e la qualità della vita con un approccio Human Centric Lighting e un’attenzione agli spazi verdi all’interno di luoghi indoor.

L’esperienza del benessere della persona per noi diventa uno dei driver che ci guida nello sviluppo delle nostre soluzioni in termini di miglioramento.” Afferma Alessandro Pasini, Managing Director del Brand Lucifero’s.

Un posto di rilievo fra le creazioni di Cefla è riservato infine alla Grow Unit, il “mobile-vetrina” ad alta tecnologia studiata per la crescita indoor di microgreen attraverso un sistema di irrigazione e illuminazione con lampade a Led, nato dal know-how di C-LED, azienda del gruppo Cefla.