Grazie agli ampi spazi esterni e interni, ai servizi speciali e all’esperienza del team, La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton, con la sua posizione strategica, è la vetrina ideale per presentare le auto in un modo esclusivo, così come lo sono le esperienze autentiche per stupire gli ospiti e il memorabile paesaggio toscano, che sicuramente saprà ispirare gli appassionati delle quattro ruote. Il Resort è capace, infatti, di coniugare l’innovazione e la tecnologia dell’industria automobilistica con alcune delle strade più panoramiche del mondo e la rinomata ospitalità di Hilton.

Cinque motivi per pianificare il prossimo evento automotive presso La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton

Percorsi off-road privati: percorsi fuoristrada privati (5, 10, 20 km) all’interno della tenuta, circondati da viste panoramiche sui paesaggi toscani, ideali per i test drive 4×4. Mettete alla prova il vostro SUV attraversando i fiumi e le colline all’interno del bosco privato.

Servizi automotive dedicati: parcheggio con 300 posti, aree lavaggio in loco per mantenere le auto in perfette condizioni, facile accesso per camion con area carico/scarico e una stazione di rifornimento a 2,5 km.

Spazi indoor ed outdoor adatti ad ogni esigenza: il Resort vanta ampi, flessibili e suggestivi spazi interni ed esterni, ideali per esposizioni che rispecchiano l’eccellenza del vostro brand.

Una destinazione sorprendente: il piacere della guida attraverso circuiti panoramici in tutta la Toscana, con vista sui vigneti e sui siti UNESCO come le città di San Gimignano e Siena. Inoltre il Resort è una location ideale per il settore auto, grazie alla posizione strategica. Il Resort è, infatti, perfettamente collegato con Firenze (1 ora) e Roma (2 ore e mezza), ma facilmente raggiungibile anche dalla costa tirrenica (1 ora di distanza), così da facilitare l’arrivo degli ospiti. Ciò che però distingue La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton, è il fatto di essere completamente immersa nell’iconica campagna toscana, circondata da vigneti e sinuose colline.

Team con esperienza e passione: Il Resort mette a disposizione un Team esperto, capace di garantire un suttorto professionale altamente qualificato.

Scegliere La Bagnaia significa vivere un’esperienza unica, all’interno di un autentico borgo medievale, trasformato in Resort, con 101 camere e suite situate in due borghi medievali, Borgo Bagnaia e Borgo Filetta, ognuno con la propria storia toscana risalente a oltre mille anni fa. Il team de La Bagnaia è a disposizione per seguirvi e creare un’esperienza su misura, sia attraverso la privatizzazione dell’intero resort o anche solo una parte, sia offrendo innumerevoli attività incentive. Ad esempio, itinerari enogastronomici all’interno ed all’esterno del Resort, golf clinics per scoprire il mondo del green, percorsi benessere unici nella suggestiva Buddha Spa by Clarins con la piscina termale esterna, interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, palestra e trattamenti. Per pranzi, premiazioni, cene di gala, DJ sets a bordo piscina e per arricchire l’evento con le prelibatezze della cucina toscana, le soluzioni spaziano dal Pool Bar con le viste sul Resort e il raffinato ristorante La Voliera fino all’elegante sala banchetti con i suoi dettagli di pregio e il patio esterno che domina le colline toscane e la città di Siena.

Rappresenta la vetrina ideale per presentare le auto in un modo esclusivo e contemporaneamente un’esperienza che sappia stupire i vostri ospiti, in una location immersa in un’ambientazione unica, La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton è la scelta giusta!

Per maggiori informazioni per eventi automotive, è possibile contattare il Resort al numero 0577.813000 oppure scrivere a: labagnaiaresortsiena_events@hilton.com